Des pluies intenses et très localisées: comment expliquer ce phénomène?

Il y a eu des orages et des averses très intenses et particulièrement localisés dans un territoire très limité ce dimanche. En quelques minutes à peine, plusieurs rues se sont transformées en torrent. Un phénomène très local.

À Walhain, entre 80 et 90 litres par m². Des chiffres non-officiels qui viennent d'une station météo amateur.

Comment expliquer ce phénomène?

C'est simple, il y a une cellule orageuse entre la province de Namur et le Brabant wallon qui s'est positionnée autour de Walhain entre 19 h et 21 h. C'est un nuage: un cumulonimbus.

Pour comprendre, imaginez que c'est une machine à aspirer l'air chaud et humide. Il grimpe et puis, à un moment donné, il est froid et retombe sous forme de pluie intense.