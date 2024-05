Des rues inondées dans diverses communes de l'est de la province de Liège

Les importantes précipitations qui se sont abattues sur la province de Liège ont occasionné le débordement de certains cours d'eau et rivières. A Plombières, Aubel, Olne, Herve, Thimister et Welkenraedt plusieurs rues sont sous eau. Les pompiers de la zone Vesdre Hoëgne et Plateau sont d'ailleurs à pied d'oeuvre.

D'après les prévisions de l'IRM, la zone de pluie devrait quitter la province de Liège vers 23 heures et se décaler vers la France.

"De la Gaume jusqu'en région liégeoise en passant par l'Ardenne, on relève une moyenne de 20 à 40l/m². Localement les précipitations ont été bien plus importantes avec des pointes à 50 à 55l/m² le long de la frontière luxembourgeoise. Très ponctuellement, elles ont même atteint entre 60 à 85l/m² notamment entre Herve et Saive", indique le météorologue Michael Bleret qui précise que la Berwinne et la Geule seront probablement encore en alerte de crue durant la nuit.