Des volontaires tentent de venir en aide aux victimes des inondations en Birmanie

Des volontaires ont afflué dimanche pour secourir les victimes dans les régions de Birmanie inondées après le passage du typhon Yagi qui a fait, selon un nouveau décompte de la junte au pouvoir, 113 morts et plus de 320.000 déplacés.

Les inondations et les glissements de terrain consécutifs au typhon, qui a frappé la région le week-end dernier, ont fait au total plus de 400 morts en Asie du Sud-Est, essentiellement en Birmanie et au Vietnam, mais aussi au Laos et en Thaïlande, selon les chiffres officiels.

Face à cette catastrophe, le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, a annoncé dimanche sur X que son pays avait envoyé plusieurs tonnes d'aides, incluant des rations de nourriture sèche, des vêtements et des médicaments, aussi bien en Birmanie qu'au Vietnam et au Laos.