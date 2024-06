Du soleil et des températures estivales jusque jeudi, puis baisse du mercure

Il y aura davantage de nuages cumuliformes ce lundi après-midi, avec toutefois encore assez bien de soleil, surtout à la côte et en Gaume. Les maxima iront de 21 à 26 degrés. Ce soir et cette nuit, le temps sera ensuite calme, sec et étoilé, prévoit l'Institut royal météorologique, avec des minimas de 11 à 16 degrés.

Mardi, on profitera d'un temps souvent très ensoleillé et sec avec quelques petits nuages par endroits. Les maxima poursuivront leur ascension avec des valeurs comprises entre 23 degrés au littoral ou en Hautes-Fagnes et 27 à 28 degrés en plaine. Le vent faible deviendra plus modéré l'après-midi.

Mercredi, le temps sera à nouveau ensoleillé avec, l'après-midi et en début de soirée, parfois des développements nuageux. Même si une averse locale n'est pas complètement exclue en fin de journée, le temps restera sec sur la plupart des régions. Les maxima se situeront autour de 24 degrés au littoral, entre 24 et 27 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et entre 27 et 29 degrés ailleurs.