Jusqu'à 28 degrés prévus: la SNCB ajoute des trains vers la Côte belge ce lundi et mardi

Le beau temps devrait encore attirer les vacanciers vers les plages en début de semaine. La SNCB a donc décidé d'affréter des trains supplémentaires lundi et mardi, a annoncé la société de chemin de fer lundi matin.

La compagnie avait déjà ajouté des trajets vers la Côte la semaine passée. La météo restant au beau fixe, elle poursuit sur sa lancée et amplifie son offre de 4 aller-retours vers et depuis les gares d'Ostende et de Blankenberge.

La SNCB conseille toutefois à ses usagers de consulter la fréquentation annoncée d'un train sur le planificateur de voyages de l'entreprise avant d'entamer leur périple vers la fraîcheur.