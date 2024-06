La pluie s'invite pendant la nuit de jeudi

Les nuages se propageront dans le ciel jeudi après-midi sans toutefois laisser échapper de gouttes jusqu'en fin de journée, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Il fera légèrement plus chaud que la veille, de 15 à 19°C, sous un vent généralement modéré.

Le ciel restera encombré jeudi soir mais les pieds devraient rester au sec. La zone de pluie s'invitera pendant la nuit et traversera lentement la Belgique depuis le littoral. La perturbation atteindra les frontières de l'est en fin de nuit. Les minima oscilleront entre 9 et 13°C, toujours sous un vent modéré.

Après la pluie, les éclaircies vendredi. La zone pluvieuse quittera le pays par l'Allemagne et le soleil fera son apparition. L'accalmie ne durera cependant qu'un temps, alors que des averses se développeront en cours de journée. Des averses plus structurées tomberont sur l'ouest en soirée et quelques coups de tonnerre pourraient gronder. La journée sera globalement venteuse, avec des rafales de 50 à 60 km/h attendues. Le thermomètre atteindra à peine les 20°C, sauf en haute Ardenne où il ne devrait pas dépasser les 15°C.