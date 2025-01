La tempête Floriane traverse la Belgique: les vents violents font de nombreux dégâts, des blessés sont à déplorer

Au total, les pompiers sont intervenus presque 200 fois, rien que dans la province de Hainaut. La plupart du temps pour des arbres tombés sur les routes. Ça a été le cas notamment à Châtelet ou encore à Feluy. "On n'arrête pas depuis ce matin. On a pris le service à 7h du matin. Ça n'arrête pas", confirme David Lacomac, caporal pompier-ambulancier. "C'est du tronçonnage. Il faut un peu d'expérience également. Ça ne se fait pas comme ça. Il peut y avoir des accidents aussi en tronçonnant".

Sous un amas de briques, à Gosselies, une voiture est complètement ensevelie. L'incident causé par le vent s'est produit en quelques secondes à peine. "On était dans la maison, on a entendu un grand bruit et on s'est dit que c'était sûrement le mur qui était tombé. Malheureusement, il est tombé sur la voiture. (...) Si quelqu'un était passé, il serait tombé sur la personne. Heureusement que personne n'est passé à ce moment-là.", témoigne Nino.

Dans le Brabant wallon , ce sont quelque 250 interventions qui ont eu lieu. Les premiers appels à l'aide ont été réceptionnés lundi dès 8h30 par les dispatcheurs de la zone de secours du Brabant wallon. La plupart des 250 missions effectuées durant la journée ont concerné des arbres et branchages arrachés sur l'ensemble du territoire zonal. Un incendie s'est également déclaré dans une maison d'habitation dont le toit s'est envolé, lundi peu avant 17h00, le long de la rue de Genville, à Jandrain-Jandrenouille, dans l'entité d'Orp-Jauche. Les pompiers de Jodoigne, Nivelles et Wavre se trouvaient toujours sur les lieux lundi à 19h30, avec un renfort de leurs collègues liégeois de Hannut.

Ce qui inquiète la cellule d'Expertise, c'est la situation prévue pour mercredi et jeudi. On attend des averses plus soutenues et plus continues. Demain, une nouvelle évolution de la situation sera réalisée dans la journée, cours d'eau par cours d'eau, pour tenter de prévenir au mieux les habitants des éventuelles zones à risque.

Une trentaine d'interventions ont été opérées par les pompiers, en région hutoise et dans le Condroz liégeois , a-t-on appris auprès de la zone de secours Hesbaye Meuse Condroz (Hemeco). Les pompiers hutois et leurs collègues du poste de Hamoir ont été mobilisés lundi, dès midi, sur l'ensemble du territoire zonal, pour des arbres et branchages arrachés. Parmi la trentaine de missions qu'ils ont effectuées, les sapeurs ont également sécurisé des tôles qui menaçaient de s'envoler et bâché des toitures dont les éléments menaçaient de tomber. La plupart des communes de la zone Hemeco ont été touchées par les vents violents, dont les entités d'Amay, Héron, Marchin, Huy, Anthisnes ou encore Ferrières. La situation s'est calmée peu après 19h00, heure à laquelle les pompiers mosans achevaient les dernières missions de la journée.

Une quarantaine d'interventions pour des arbres et branchages arrachés ont été effectuées lundi en Hesbaye liégeoise , a-t-on appris auprès de la zone de secours éponyme. Les pompiers hesbignons des casernes de Hannut et de Waremme se sont déployés lundi, dès 13h40, pour effectuer plusieurs dizaines de tronçonnages d'arbres et de branchages. Ils sont également intervenus pour sécuriser des objets en hauteur qui risquaient de s'effondrer ou de chuter. L'ensemble du territoire zonal a été concerné par ces missions, dont les localités de Cras-Avernas, Hannut, Villers-le-Peuplier, Bettincourt, Les Waleffes, Faimes, Waremme, Oreye ou encore Verlaine. Les dernières interventions étaient en cours, lundi vers 19h30, mais la situation semblait s'être calmée.

18h06 Un échafaudage instable perturbe la circulation des trains à Balen En raison du vent, l'échafaudage installé pour rénovation autour du pont ferroviaire sur le canal Dessel-Kwaadmechelen à Balen (province d'Anvers) est très instable et risque de tomber sur les voies et la piste cyclable. Par conséquent, la circulation des vélos et des trains est impossible lundi, de même que la navigation, indique la commune. La SNCB tente d'organiser une alternative entre la gare de Balen et celle de Mol le plus rapidement possible. Outre la circulation des vélos et des trains, la navigation sur le canal Dessel-Kwaadmechelen a également été interrompue pour des raisons de sécurité.

17h35 Un arbre est tombé à Soumagne Nicolas, de Soumagne, nous envoie la photo d'un arbre couché dans la rue du Curé, à Cerexhe-Heuseux.

17h14 Les pompiers de Bruxelles donnent leur bilan Les pompiers de Bruxelles annoncent, à 16h30, huit interventions en cours, 30 interventions pour des branches cassées et arbres déracinés. 34 interventions ont eu lieu pour des objets divers ballottés par le vent (tuiles, corniche, panneaux, câbles…). Il y a également, pour le moment, 33 interventions en attente.

17h06 L'alerte jaune au vent est prolongée pour toutes les provinces L'alerte jaune au vent émise par l'Institut royal météorologique (IRM) pour l'ensemble des provinces en raison du passage de la dépression Floriane est prolongée jusqu'à 18h00 lundi. "Une zone de précipitations traversera notre pays d'ouest en est. Elle pourra temporairement être accompagnée de rafales de 80 à 90 km/ h, voire très localement davantage", indique l'IRM. Les provinces de Namur et du Luxembourg restent quant à elles placées sous alerte jaune jusqu'à 19h00 lundi en raison de pluies abondantes. "Entre dimanche soir et lundi soir, nous prévoyons encore des cumuls de précipitations entre 25 et localement 35 mm principalement dans les provinces de Namur et de Luxembourg. En ajoutant les précipitations déjà tombées dimanche, le cumul total des précipitations sur ces deux jours pourrait localement atteindre 50 à 70 mm dans ces provinces", avertit l'IRM. L'interdiction d'accès aux parcs, réserves naturelles et bois de la Région bruxelloise, dont la forêt de Soignes, est par ailleurs prolongée jusqu'à mardi matin, indique Bruxelles Environnement. De manière générale, Bruxelles Environnement recommande d'éviter de circuler à proximité des arbres sur l'ensemble du territoire.

17h02 Une cinquantaine d'interventions pour la zone de Wallonie picarde Suite au passage de la tempête "Floriane", les pompiers de la zone de Wallonie picarde sont intervenus lundi à une cinquantaine de reprises. Les villes et communes situées au nord de Tournai ont été épargnées. La chute d'un arbre sur une voiture à Beloeil est le seul incident grave à déplorer. Les premiers appels au dispatching de la zone de secours de Wallonie picarde (Hainaut occidental) ont débuté lundi vers 09h00 du matin et se sont poursuivis jusqu'à 15h30, heure à laquelle la situation s'est calmée. "Depuis ce matin, nous sommes intervenus à une cinquantaine de reprises pour des arbres couchés sur la voie publique et dans une moindre mesure pour des tuiles tombées au sol", explique-t-on au centre de secours. "Nous n'avons eu aucun appel concernant les zones de Comines et de Mouscron. Toutes les interventions ont été opérées à l'est de la ville de Tournai en direction des entités de Péruwelz, Beloeil et Bernissart. Les villages de Vezon, Rebaix, Blaton et Stambruges ont principalement été touchés. Hormis un accident grave à Beloeil, on ne déplore aucun autre blessé", précisait-on à 16h00 au dispatching.

16h25 "On a pris le service à 7h du matin. Ça n'arrête pas" David, caporal pompier-ambulancier le confirme: "On n'arrête pas depuis ce matin. On a pris le service à 7h du matin. Ça n'arrête pas", nous dit-il. Il est attribué à l'abattage des arbres sur la voie publique. "On le transforme petit à petit, tout en restant en sécurité nous-mêmes. Il faut faire attention à ce qu'on fait", explique David.

16h14 Grave accident de la route dans la région de Beloeil: deux blessés dans un état grave Un grave accident de la circulation s'est produit lundi en début d'après-midi dans l'entité de Beloeil, près de Tournai, où un arbre s'est écrasé sur une voiture. Les deux occupants, qui ont été désincarcérés, ont été admis dans un état grave dans deux hôpitaux de la région de Mons. Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés lundi après-midi, vers 13h15, qu'un grave accident de la route s'était produit le long de la rue du Calvaire à la sortie du village de Stambruges (Beloeil). Venant des casernes de Wapi mais aussi du Borinage, un véhicule de désincarcération, deux ambulances, un SMUR et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place. "En raison des vents violents, une voiture qui était en mouvement a été écrasée par un gros arbre qui s'est couché au sol. L'arbre avait une section d'une quarantaine de centimètres. Le choc violent a projeté le véhicule sur le bas-côté", explique le lieutenant Géry Wallemacq qui a dirigé l'intervention. "La voiture était occupée par deux hommes âgés d'une cinquantaine d'années. Les deux victimes, qui ont dû être désincarcérées, ont été grièvement blessées. Elles ont été admises dans les hôpitaux St-Joseph et Ambroise Paré dans la région de Mons", précise l'officier. Les pompiers et secouristes de la zone Wapi ont été épaulés lors de leur intervention par le personnel des services techniques de la ville de Beloeil.

15h57 Un arbre est tombé à Anderlecht perturbant la circulation À Neerpede, la route qu'emprunte Marco a été barrée par un grand arbre tombé sur la route. Il nous envoie ce premier cliché depuis sa voiture, via le bouton orange Alertez-nous. Sandy est également passée par là: "L'arbre est tombé, paralysant le tram, il n'y a aucun blessé, mais la circulation fut fortement perturbée. J'ai dû aller chercher ma fille à pied", témoigne-t-elle. ©SIAMU Bruxelles ©SIAMU Bruxelles

15h51 Des dégâts à Louvain et Asse: plusieurs parties de l'échafaudage de l'église Saint-Martin sont tombées Les vents violents ont provoqué des dégâts à Louvain et à Asse, en Brabant flamand, ont rapporté les services de secours locaux. À Asse, les rafales ont entraîné la chute de plusieurs parties de l'échafaudage de l'église Saint-Martin. Un périmètre de sécurité a été établi et toutes les rues entourant l'édifice seront fermées à la circulation jusqu'à 20H00. Dans la ville universitaire de Louvain, plusieurs sapins de Noël prêts à être ramassés par les services de nettoyage se sont envolés.

15h25 Un mur s'effondre sur une voiture à Gosselies Les fortes rafales ont provoqué la chute d'un mur à Gosselies, en province du Hainaut. Une voiture se trouve sous les décombres. "On était dans la maison, on a entendu un grand bruit et on s'est dit que c'était sûrement le mur qui était tombé", raconte Nino, un témoin.. Malheureusement le mur est tombé sur la voiture (...) Plus de voitures, si quelqu'un était là, malheureusement ce serait tombé sur la personne. Heureusement qu'il n'y a eu personne à ce moment-là". Le mur se trouve à quelques mètres d'une école.

15h20 La place De Brouckère et une partie du boulevard Anspach fermés La place De Brouckère et une partie du boulevard Anspach ont été fermés lundi par mesure de sécurité alors que des vents violents soufflent sur une partie de la Belgique, a indiqué la police bruxelloise. Des panneaux en bois sont tombés d'un chantier de la place De Brouckère sur la voie publique et d'autres panneaux menacent de chuter également. La police a donc mis en place un périmètre de sécurité à la demande des pompiers. ©SIAMU Bruxelles ©SIAMU Bruxelles

15h14 Déjà des dégâts causés par le vent Le vent fait déjà des dégâts, notamment à Mont-Saint-Guibert, où un arbre est tombé dans la rue du Ruisseau. A Liège, c'est un arbre et un poteau d'éclairage qui est tombé sur la chaussée, sur le boulevard Gustave Kleyer.

13h58 Dégâts limités jusqu'ici dans le Westhoek Les pompiers de la zone Westhoek (Flandre occidentale) n'ont pour le moment eu que huit interventions à effectuer à cause de la tempête qui sévit. Il s'agissait notamment d'arbres tombés sur la chaussée, par exemple à Stavele (Alveringem), De Klijte (Heuvelland), Boezinge (Ypres) et Watou (Poperinge). À Koekelare, un câble gisait sur la route et à Poperinge ce sont des clôtures de chantier qui se sont envolées avec le vent. Les pompiers ont aussi dû intervenir pour un trampoline ayant pris la clef des champs à Avekapelle (Furnes) et une enseigne lumineuse qui s'est fait la malle à Passendale (Zonnebeke).

15h20 Une dizaine d'interventions des pompiers À 13h, ce lundi, il n'y a pas encore de gros dégâts à signaler, à Liège, Namur, Charleroi, Mons ou Tournai. Toutes les zones de secours ont eu du pain sur la planche, avec au moins une dizaine d'interventions pour dégager des voiries ou pour s'occuper de petites inondations très localisées. Fermeture des espaces verts bruxellois ce lundi en raison des vents En raison des rafales de vent annoncées, les parcs, réserves naturelles et bois bruxellois, dont la forêt de Soignes, seront interdits d'accès au public ce lundi de 11h00 à 18h00, indique dimanche soir Bruxelles Environnement. Sur l'ensemble du territoire, il est par ailleurs recommandé d'éviter de circuler à proximité des arbres. Le numéro d'urgence 1722 a été activé pour signaler tous les dégâts occasionés par les intempéries et qui nécessiteraient une intervention non-urgente des pompiers.

12h44 L'alerte jaune au vent étendue à l'ensemble du territoire L'Institut royal météorologique (IRM) a étendu son alerte jaune au vent, pour lundi entre 10 à 16h, à l'ensemble du territoire alors qu'elle ne concernait initialement que la Côte et les Ardennes. "Lundi après- midi, une perturbation traversera le pays d'ouest en est. Celle-ci pourra provoquer localement des rafales de vent entre 80 et 90 km/h, voire très localement plus", prévient l'IRM. À lire aussi Vigilance renforcée sur les routes wallonnes: une alerte orange aux conditions glissantes jusqu'en fin de matinée Les provinces de Namur et du Luxembourg sont quant à elles déjà placées sous alerte jaune ce dimanche, et jusqu'à lundi soir, en raison des pluies abondantes. "Entre ce dimanche soir et lundi soir, nous prévoyons encore des cumuls de précipitations entre 25 et localement 35 mm principalement dans les provinces de Namur et de Luxembourg. En ajoutant les précipitations déjà tombées dimanche, le cumul total des précipitations sur ces deux jours pourrait localement atteindre 50 à 70 mm dans ces provinces", avertit l'IRM.