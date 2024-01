Le froid n’a pas rendu les routes glissantes malgré un avertissement jaune: comment l’expliquer ?

La neige qui est tombée ce matin est aussi un type de neige particulier. "C’est une neige très particulièrement car c’est une neige sèche, précise le climatologue. Les flocons ne sont pas associés à des gouttes sous forme liquides. La neige ne colle pas. Quand elle tombe sur la route, on voit qu’elle fait des tourbillons et à un moment donné, elle se chasse sur le côté de la route. Elle ne s’accumule pas sur la route. C’est pour ça qu’on n’a pas de grosse couche sur la route."

Est-ce que l’origine des vents qui nous arrive à une influence sur le fait qu’il y ait du verglas ? "Oui, pour le moment, on a une circulation d’est. C’est-à-dire qu’on a une circulation qui est sèche. L’air, quand il vient de l’est, il ne traverse aucune grande masse d’eau, que ça soit une mer ou un océan. L’air est complètement sec et beaucoup plus froid. La neige qui tombe est plus sous forme de grain que sous forme de flocon, qui va accrocher. La circulation atmosphérique nous donne cette situation très froide, sans verglas, mais avec un peu de neige qui vole."