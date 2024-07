Le numéro 1722 activé en prévision d'orages sur tout le pays

Le numéro 1722, dédié aux interventions non urgentes des pompiers, a été activé mercredi matin en raison d'un risque de tempête ou d'inondation, a indiqué le SPF Intérieur dans un communiqué.

L'Institut royal météorologique (IRM) a annoncé des orages parfois très intenses, accompagnés de grêle et de coups de vents vigoureux. Les cumuls de précipitations pourraient atteindre 20 millimètres par heure en certains endroits. Quelques orages pourraient déjà éclater avant midi mais l'institut a émis une alerte jaune pour l'après-midi. Celle-ci débutera dès 14h00 en province de Luxembourg, à partir de 16h00 en provinces de Hainaut et de Namur, puis à 21h00 en province de Liège, dans les deux Brabants, à Bruxelles et dans le Limbourg. Enfin, elle touchera pleinement le nord du pays à 23h00. L'avertissement restera valable jusqu'à jeudi en fin d'après-midi, voire en début de soirée pour certaines régions.

En conséquence, les autorités ont activé le numéro spécial 1722 afin d'éviter que les lignes d'urgence soient encombrées par des appels pour des interventions qui peuvent attendre. En cas de dommages causés par une tempête ou de dégâts des eaux pour lesquels une assistance des pompiers est requise, il faut donc composer ce numéro. Si une vie est en danger, c'est le 112 qu'il faut joindre.