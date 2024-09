Le soleil cédera la place aux nuages et aux averses

Le soleil cédera la place mardi à un ciel de plus en plus nuageux par l'ouest, mais les premières précipitations n'arriveront qu'en cours d'après-midi. L'IRM prévoit des maxima de 14 à 18 degrés et un vent de sud-ouest qui se renforce.

La journée débutera par un temps sec et du soleil en basse et moyenne Belgique. En haute Belgique, par contre, les nuages bas seront plus nombreux et pourraient même être porteurs de quelques gouttes. Déjà en matinée, le ciel s'ennuagera à partir de l'ouest alors que des éclaircies se dessineront temporairement en Ardenne. En cours d'après-midi, quelques précipitations pourront arriver depuis le littoral. Les maxima se situeront entre 14 degrés en Ardenne et 17 à 18 degrés en plaine. Le vent se renforcera pour devenir modéré à assez fort de sud-ouest dans l'intérieur du pays et assez fort à fort d'ouest-sud-ouest à la mer où les rafales pourront atteindre 60 km/h.