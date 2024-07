Le temps restera instable jeudi

Le temps restera chaud et lourd avec des périodes ensoleillées et des champs nuageux mercredi après-midi. L'IRM prévoit à nouveau des orages localisés, potentiellement intenses et accompagnés de grêle et de rafales de vent. Les maxima se situeront entre 23 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 29 degrés sur l'extrême sud-est du pays, sous un vent d'est à nord-est, souvent faible à l'intérieur des terres et généralement modéré à la côte.

Ce mercredi soir et cette nuit, le temps restera instable avec des orages transitant via la Belgique. Ils pourront être localement intenses avec la possibilité de rafales et de grêle. Les minima seront compris entre 16 et 19 degrés.

Jeudi, des éclaircies et des périodes nuageuses se partageront encore le ciel et le risque d'averses ou d'orages localisés persistera. En fin de journée, le temps deviendra toutefois plus sec à partir du nord-ouest. Les maxima seront compris entre 23 et 25 degrés.