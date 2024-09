Le typhon Yagi fait 16 morts aux Philippines

Le bilan des inondations et des glissements de terrain provoqués par le typhon Yagi aux Philippines s'est alourdi à 16 morts. Vingt-et-une personnes sont par ailleurs portées disparues, ont indiqué mercredi l'agence nationale de gestion des catastrophes et la police.

Au total, 1,7 million de personnes ont été affectées par la tempête le week-end dernier dans 26 provinces et dans la capitale, Manille. Au moins 15 personnes ont été blessées et 106.834 déplacées.

Neuf des victimes ont péri dans des crues soudaines et des glissements de terrain dans la province de Rizal, à l'est de Manille. Cinq autres personnes se sont noyées dans des inondations dans les villes de Cebu, dans la province du même nom, et de Naga, dans la province de Camarines Sur, ainsi que dans les provinces de Negros occidental et de Samar du Nord, où une personne a également été tuée par électrocution.