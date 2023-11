L'eau du nord de la France pourrait causer des problèmes en Flandre occidentale samedi

D'après le gouverneur, les mesures nécessaires ont été prises entre-temps. Un deuxième barrage a été construit à Stavele et des sacs de sable sont distribués. À Iseghem, les nouvelles digues du bassin tampon font leur travail pour contenir les inondations du Mandel. Une capacité de pompage supplémentaire a également été déployée sur le Heulebeek. Le niveau d'eau de la Lys reste par ailleurs à un niveau acceptable et continue d'être surveillé. Tous les services restent en alerte pour intervenir en cas de besoin.

Il devrait s'arrêter de pleuvoir en Flandre occidentale vendredi soir, mais l'eau devrait provenir de France par l'intermédiaire des différents cours d'eau et rivières. L'impact le plus important n'est toutefois pas attendu avant les premières heures de samedi matin.

"Pour l'instant, tout est mis en œuvre pour protéger au maximum les habitants", explique Carl Decaluwé. Une réunion de crise est prévue samedi. Il a par ailleurs été demandé aux habitants de prendre les mesures nécessaires et de bien se préparer. Il leur a donc été demandé de limiter les déplacements et d'éviter les régions dangereuses, de couper le gaz, l'électricité et l'eau si nécessaire et de vérifier que leur téléphone était bien chargé.