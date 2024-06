"Les meubles, ce n'est rien": l'heure est au nettoyage à Pont-à-Celles après les coulées de boue

Dans les rues sinistrées ce matin, les habitants usaient de tuyaux d'arrosage et de brosses à main pour dégager leur trottoir et la voirie. L'eau ne s'est pas infiltrée chez Jacqueline, mais hier soir, elle a paniqué. "Surtout moi, à mon âge, si j'ai du bazar dans la maison, les voisins me disent 'ho tes meubles'. Les meubles ce n'est rien, c'est moi et mon mari pour commencer".

En quelques minutes, en début de soirée, l'eau a transformé cet escalier en cascade, et certaines rues en rivière. De l'eau venue des champs, chargée de boue, qui s'est également infiltrée au sous-sol de cette maison de repos. Deux résidents ont dû être évacués pour la nuit vers des niveaux supérieurs. "Il y a des conséquences indirectes comme l'absence de chauffage, d'électricité, d'ascenseur, d'eau chaude. Pendant la nuit, on a essayé avec le personnel qui était là de sauver ce qui pouvait être sauvé. Maintenant, on peut dire qu'on fonctionne quasiment normalement".