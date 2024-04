Mercredi gris avec des averses mais quelques éclaircies

Le temps sera d'abord gris avec de la pluie. Durant l'après-midi, des éclaircies se profileront et le ciel deviendra plus changeant, mais des averses seront toujours d'actualité. Les maxima varieront de 10 à 12 degrés en haute Belgique et de 12 à 15 degrés en basse et moyenne Belgique. Le vent modéré de sud-sud-ouest virera au sud-ouest et deviendra assez fort dans l'ouest du pays et même fort au littoral. Des pointes de 50 à 60 km/h pourront encore se produire, notamment sur l'ouest du territoire.