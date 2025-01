Météo: de la pluie et des éclaircies sont attendues ce mercredi

Ce mercredi, la pluie demeure au centre et à l'est, avant le retour d'un temps sec et de quelques éclaircies.

Il pleuvra encore ce mercredi sur le centre et l'est du pays en début de journée. Le temps redeviendra ensuite temporairement plus sec avec quelques éclaircies. Les maxima seront compris entre 4 et 8°C, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

La journée débutera sous un ciel très nuageux avec encore possibilité de quelques pluies du centre à l'est du pays, alors que l'ouest profitera déjà d'éclaircies. Le ciel deviendra ensuite partiellement nuageux dans toutes les régions avec tout au plus une petite averse isolée.