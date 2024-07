Nombreuses interventions dans le Brabant flamand, pylônes électriques endommagés à Malines

Les pompiers brabançons sont intervenus principalement pour des arbres arrachés, des rues et des caves inondées. À Londerzeel et Kapelle-op-den-Bos, des panneaux solaires, des poteaux électriques et des lampadaires se sont envolés ci et là. Un automobiliste a dû être extrait de sa voiture à Londerzeel après la chute d'un arbre sur son véhicule. À Gooik, l'une des quatre tours de 12 mètres de haut qui composent le "Torentoer" (avec celles de Hérinnes, Lennik et Gammerages dans le Pajottenland) s'est couchée.

L'autoroute A12, qui relie Bruxelles à Anvers, était complètement à l'arrêt à hauteur de Londerzeel à cause d'un arbre emporté par le vent.