Non, le printemps n'est plus le 21 mars... et il ne le sera plus avant longtemps

Cette année, et comme chaque année depuis 2009, le printemps commencera le 20 mars et non pas le 21. C’est en effet au moment où la durée de la journée est égale à celle de la nuit que le monde passe officiellement de l’hiver au printemps. Or, comme le note le Laboratoire Temps Espace de l’Université Paris Sciences et Lettres, en 2025, cet équinoxe tombe bel et bien ce jeudi 20 mars, à 10 h 01 et 25 secondes.

C'est un cas de figure qui se présente sans discontinuer depuis 2009 et qui sera d'application jusqu'en 2043. Les experts annoncent que le XXIe siècle devrait connaître plus d’équinoxes le 20 mars que le 21 mars, en précisant qu'il devrait même y avoir des équinoxes le 19 mars.

Une tendance qui était inverse au XXe siècle. 43 équinoxes ont eu lieu le 20 mars et 57 le 21 mars.