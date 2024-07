"Notre tente est inondée comme beaucoup d’autres": le camping des Ardentes sous eau suite aux fortes pluies

Certains festivaliers ont passé une nuit assez chaotique au sein du camping. "C'était mouillé. C'était très humide. On a de l'eau sous la tente. On a trouvé quelqu'un qui veut bien nous faire un repas chaud", a confié une festivalière. "J'ai dormir 2h, c'était horrible, hyper humide", a ajouté une autre personne.

Certains ont eu la chance d'aller se laver et se nourrir dans une maison au chaud. Pour d'autres qui viennent de plus loin, c'est un peu différent. "On est obligé de partir car notre tente est inondée comme beaucoup d’autres. On va dormir dans notre voiture", a confié une autre festivalière.

Du côté des organisateurs, une distribution de protections contre la pluie et des sachets poubelles est actuellement en cours.

Le terrain était toujours gorgé d'eau vers 13h. Depuis minuit, il est tombé 40 litres d'eau mètres carrés. Cette météo réveille des souvenirs douloureux. L'année dernière, le dernier jour du festival avait été à la suite d'une alerte orange aux orages. Cette année, on n'en est pas là.

À lire aussi Fortes précipitations ce vendredi: perturbations sur le réseau de la Stib, nouveau record de pluies en juillet