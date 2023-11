Nuages indélogeables accompagnés de bruine au-dessus de la Belgique

Les nuages resteront indélogeables et seront accompagnés de bruine jeudi après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Seul l'ouest de la Belgique pourrait échapper à ces quelques précipitations et éventuellement profiter d'une timide éclaircie. Les maxima, doux pour la saison, oscilleront entre 7°C en Hautes Fagnes et 12°C sur l'ouest, voire 13°C si une éclaircie pointe le bout de son nez.