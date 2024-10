Nuages à l'ouest, éclaircies à l'est

Le temps sera généralement sec sur la partie orientale du pays avec des éclaircies de plus en plus larges samedi après-midi, selon les prévisions de l'IRM. Par contre, dans l'ouest, le ciel deviendra progressivement très nuageux avec par moment de faibles pluies. Les maxima oscilleront entre 13 degrés sur les hauteurs ardennaises et 16 à 17 degrés en plaine. Le vent sera modéré de sud.

Samedi soir et durant la nuit, le temps sera sec dans l'est avec des éclaircies. Sur le relief ardennais, les nuages bas se feront progressivement plus nombreux, provoquant de faibles visibilités. Sur l'extrême ouest du pays, de larges éclaircies se développeront. Dans la partie centrale, il fera souvent très nuageux avec par moment de faibles pluies ou bruines. Les minima oscilleront entre 8 et 11 degrés en Ardenne et entre 11 et 14 degrés ailleurs. Le vent de sud sera faible à modéré.

Dimanche, le temps restera sec sur la plupart des régions avec souvent beaucoup de nuages mais néanmoins quelques éclaircies en cours de journée. Dans l'après-midi, la nébulosité se fera abondante sur l'ouest et le centre avec risque d'un peu de pluie. Le temps deviendra doux avec des maxima oscillant entre 14 degrés en Hautes Fagnes et de 16 à 18 degrés en plaine, en fonction des éclaircies. Le vent sera modéré et à la mer généralement assez fort, de sud à sud-ouest.