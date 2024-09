Nuages, risque de précipitations et grande douceur

Le ciel sera changeant à très nuageux mardi après-midi, avec quelques périodes de pluie ou des averses, éventuellement ponctuées d'un coup de tonnerre près de l'Allemagne et des Pays-Bas. Les maxima se situeront entre 21°C à la mer et 25°C en Campine ainsi qu'en région liégeoise sous un vent faible à modéré et au littoral modéré d'ouest à sud-ouest, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée.

Mardi soir et la nuit suivante, des périodes de précipitations sont encore prévues du centre à l'est. Quelques averses plus marquées et éventuellement orageuses ne sont pas exclues près des Pays-Bas et de l'Allemagne. Après une relative accalmie, des pluies reviendront sur l'est et le sud-est du pays. Au littoral, quelques averses pourront se manifester en fin de nuit. Les températures minimales oscilleront entre 14 et 17°C. Le vent deviendra faible de sud-ouest ou de direction variée dans l'intérieur des terres. À la mer, il sera souvent modéré d'ouest à sud-ouest, et virera au nord-ouest vers l'aube.

Mercredi, la nébulosité sera à nouveau variable, avec davantage de nuages sur la moitié est, où des pluies et averses traîneront une partie de la journée. Près de l'Allemagne, les précipitations pourront être par endroits assez importantes avec le risque d'un coup de tonnerre. Au fil des heures, la nébulosité deviendra partout variable à partir de l'ouest mais quelques averses pourront néanmoins se développer. À la mer, ce n'est qu'en matinée qu'une averse sera possible, l'après-midi, le temps y deviendra plus ensoleillé. Les maxima oscilleront de 18 à 23°C, sous un vent faible de direction variable, au littoral faible d'ouest puis modéré de secteur nord.