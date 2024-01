Plus de 200 interventions dans les Ardennes flamandes mais pas d'évacuations

Les pompiers ont déjà effectué plus de 200 interventions pour des inondations dans les Ardennes flamandes, mais aucune évacuation d'habitation n'avait encore eu lieu mercredi à la mi-journée, rapporte la zone des pompiers des Ardennes flamandes.

Les pompiers sont en train de mettre en place une grande capacité de pompage à Audenarde. "Des opérations de pompage plus modestes sont en cours à Audenarde et à Zottegem", explique la zone des pompiers. "Aucune évacuation n'a eu lieu jusqu'à présent. Seules quelques caves ont été inondées et la menace pour les habitations est plutôt limitée. Nous restons toutefois attentifs, surtout près du Zaubeek, à Kruisem."

Le Zwalmbeek est sorti de son lit à Nederzwalm et à Sint-Denijs-Boekel, mais le ruisseau déborde dans les prairies. Dans la Groenstraat à Brakel, par contre, des maisons sont menacées et un barrage est en train d'être érigé pour protéger sept habitations.