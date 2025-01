Plusieurs cours d'eau toujours en phase d'alerte aux crues: un allié naturel devrait aider à stabiliser leurs débits

"Certaines maisons sont totalement isolées, rendant l'accès aux pompiers très compliqué l'intervention des pompiers : le pompage de l'eau en est presque impossible", précise-t-il. "À Namur et à Liège, d'autres cours d'eau sont également en alerte, certains en rouge, comme la Haute et la Basse Lesse. Ces cours d'eau en alerte rouge ont atteint leur débit hier et devraient se stabiliser ce matin".

En effet, il devrait continuer à geler ce vendredi, faisant que la neige ne fondra pas, n'augmentant donc pas les débits des cours d'eau.