Préparez les gros manteaux: le pays va être touché par des températures polaires dans les prochains jours

C'est une actualité qui n'aura échappé à personne : le froid secoue l'Europe. Dans quelques jours, la Belgique sera touchée. Le résultat d'un changement de régime atmosphérique complet. Celui qui nous touche viendra de l'est, et non du nord comme l'explique Sébastien Doutreloup, climatologue. "L'air qu'on va avoir dans les prochains jours sera complètement sec. Donc dénué de neige. Il viendra en direct depuis Moscou (...)".

Dès mardi, le thermomètre va baisser et passer sous la barre des 0 durant plusieurs jours. Mais à quel point ? "Ici, l'air, en arrivant jusqu'en Belgique, il parcourt 1000-2000 km et donc il aura vraiment le temps de se réchauffer. Et donc il va arriver très froid, pour la Belgique, puisqu'on attend des valeurs au-delà de -10 pour les Hautes-Fagnes par exemple. Cela n'empêche que ce ne sera pas du -40 comme on a pour le moment en Finlande", précise Sébastien Doutreloup.

On ne peut toutefois pas parler d'une vague de froid, puisque pour avoir cette dernière, il faut avoir 5 jours de froid consécutifs, dont trois sous les -10 degrés.