Prévisions météo: encore un peu de soleil et des températures élevées mais plus pour longtemps

Le temps, vendredi et samedi, sera encore ensoleillé avec des températures plus élevées que les normales de saison. Mais dimanche, la pluie fait son grand retour.

Ce soir , les nuages cumuliformes se dissiperont progressivement, et le ciel deviendra alors à nouveau peu nuageux à serein. Les minima se situeront entre 10 et 13°C en Ardenne, et entre 13 et 15°C ailleurs.

Lundi , le ciel sera changeant à très nuageux avec encore des averses et toujours un risque d'orage. En cours d'après-midi, les éclaircies devraient toutefois devenir plus nombreuses.

Mardi, le temps restera variable avec des averses. En cours de journée, elles devraient toutefois devenir moins marquées sur l'ouest et le centre du pays avec aussi quelques éclaircies. Les maxima seront compris entre 14 ou 15 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 18 ou 19 degrés ailleurs.

Mercredi et jeudi, nous devrons probablement composer avec un régime océanique perturbé marqué par de fréquentes pluies ou averses et un temps assez venteux. Les maxima seront compris entre 12 et 14 degrés en Ardenne, et entre 14 et 18 degrés ailleurs.