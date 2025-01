Prévisions météo: "L' arrivée de la neige va se faire en 2 temps"

"Il faut avoir une conduite très souple, adapter sa vitesse", poursuit le moniteur automobile. "Quand on est sur des surfaces glissantes, on ne peut pas aller très vite forcément. Vous le sentirez très vite si vous touchez les freins et que les roues commencent à caler. Heureusement, il y a une aide à la conduite qui s'appelle l'ABS qui va quand même vous permettre de garder un peu de direction. Mais il n'empêche qu'il faut être très doux avec toutes les commandes", conclut-il.

Quand on est derrière le volant, il faut aussi rester concentré. Le premier réflexe est d'adapter sa vitesse et surtout ne pas freiner sur la neige. "Il faut être doux avec toutes les commandes : avec le frein, avec l'accélérateur, avec le volant. La voiture sera douce dans ses réactions aussi", indique Benoît Galand, moniteur dans un centre de maîtrise automobile.

Les ouvriers communaux gardent un œil sur la situation. Ils sont prêts à monter dans leurs épandeuses. Des équipes de garde surveillent aussi nos routes via des caméras. Et en fonction de la situation sur les routes, ils enverront les épandeuses pour éviter tout accident.

Ce n'est pas la seule commune à s'être préparée. La commune de Gembloux dispose aussi de plus de 60 tonnes de sel. Elle a prévenu, via ses autorités communales, toutes les équipes. Tout le monde a été briefé pour la suite de la journée.

12h55

La neige arrive en 2 temps

L'IRM a émis une vigilance jaune ce mercredi, car la neige va faire son apparition dans l'après-midi. Mais cette vigilance "va évoluer au fil des heures", assure notre présentatrice météo Sabrina Jacobs. L'arrivée de la neige devrait se faire en 2 temps:

1/ Pour 14 heures au plus tard, la neige va toucher la région du sud et en particulier la province de Luxembourg. Elle est liée à une dépression positionnée sur la Bretagne. Il s'agira dans un premier temps de neige fondante. Puis ces précipitations vont évoluer en direction du centre et des régions du nord, qu'elles toucheront à partir de 16, 17 ou 18 heures.

Au contact d'air plus froid sur ces régions en particulier, la neige fondante va se mettre à tenir sur quelques centimètres. Ce sera le cas notamment pour le nord de la province de Hainaut, pour le Brabant wallon, mais aussi pour la région de Bruxelles-Capitale et une grande partie de la province de Namur, ainsi que la province de Liège.

Pour l'instant, nous restons en vigilance jaune sur ces provinces, parce que la situation est un peu particulière. Il y a comme une zone tampon qui va se créer dans le courant de la soirée et pour la nuit, puisque cet après-midi, les températures resteront positives partout. Elles seront comprises entre 0 et 4 degrés.

Et cette zone tampon va entraîner dans le courant de la soirée et de la nuit, non plus de la neige, mais de la pluie sur les régions du sud, notamment entre le Sillon Sambre-et-Meuse et le sud de la Belgique avec des précipitations actives jusqu'à 30-40 litres par mètre carré tout de même.

2/ Ensuite, dans un deuxième temps, la neige est à nouveau prévue pour demain. Cette fois, depuis le nord du pays et depuis la Flandre, de nouvelles précipitations neigeuses entraîneront un cumul supplémentaire de plusieurs centimètres, sur l'ensemble du pays.