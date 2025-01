Prévisions météo: la zone de pluie quitte la Belgique, voici ce à quoi on peut s'attendre cette semaine

Le temps restera assez venteux lundi avec des rafales de 60 à 70 km/h. La nébulosité deviendra plus variable avec quelques averses, selon les prévisions de l'IRM en matinée. Les maxima varieront entre 7 et 11 degrés.

La zone de pluie quittera rapidement la Belgique par l'est et de l'air nettement plus instable envahira le pays avec des éclaircies mais également quelques averses. Un petit orage isolé n'est pas exclu. Les maxima varieront entre 7 degrés en haute Ardenne et 11 degrés en Flandre. Le vent s'orientera au sud-ouest en redevenant modéré, mais des rafales pouvant atteindre 60 km/h pourront encore se produire, surtout en cas d'averses. Le long du littoral, le vent restera assez fort avec des rafales de 70 km/h.

Mardi, la nébulosité sera variable à abondante avec par moments de la pluie ou des averses. Le temps sera assez venteux avec des maxima de 5 degrés en haute Ardenne à 10 degrés en Flandre. Le vent sera modéré à assez fort de sud-ouest avec des rafales proches de 70 km/h, le long du littoral parfois fort avec des rafales de 80 km/h.