"On travaille beaucoup plus à partir d'octobre": face à la météo capricieuse, les plaines de jeux intérieures ont la cote

Depuis le début de l'année, et particulièrement ces derniers jours, les activités extérieures pour les enfants sont plutôt réduites. Ces plaines sont donc de bonnes alternatives pour les enfants. "On reste au chaud, il y a de quoi manger, de quoi boire, des activités", "On vient régulièrement dès que le temps est un petit peu plus clément", expliquent des parents.

Dès que le mauvais temps fait son apparition, c'est un incontournable : la plaine de jeux intérieure. Un moyen parfait pour les enfants de s'amuser et de s'occuper tout en étant à l'abri du vent et de la pluie.

Résultat : la fréquentation de cet établissement a bondi de 30 % par rapport au mois de janvier de l'an dernier. "Vu la météo, le week-end est bien complet. On travaille beaucoup plus à partir d'octobre jusqu'à Pâques. Après Pâques, on travaille toujours, mais beaucoup moins. Plus le temps s'améliore, moins de fréquentation, on a à la plaine", précise Marie Frerard, responsable d'une plaine de jeux intérieure.

Les dernières annulations liées à l'épidémie de grippe n'y changeront rien. Tout ce week-end, ces plaines de jeux intérieures feront le bonheur des familles en attendant le retour du soleil.