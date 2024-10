Prévisions météo: le soleil au rendez-vous pour la deuxième semaine de vacances?

Le temps sera assez ensoleillé les jours prochains. Samedi, il fera doux. Le thermomètre va grimper jusqu'à 21 degrés. Dimanche, une petite averse est possible. Ensuite, la semaine suivante s'annonce plutôt agréable avec des éclaircies et des nuages.

Le temps sera souvent ensoleillé ce vendredi avec parfois un peu plus de champs nuageux. Des nuages bas seront possibles le matin, surtout en Ardenne et en Lorraine belge. Il fera très doux pour la période de l'année, avec des maxima de 14 à 16 degrés en Ardenne et de 18 à 20 degrés ailleurs, selon les dernières prévisions de l'IRM.

Vendredi soir et dans la nuit, nous prévoyons de larges éclaircies sur la plupart des régions. Sur l'ouest du pays, les champs nuageux seront toutefois plus nombreux avec éventuellement une ondée. Le risque de brouillard augmentera graduellement sur l'ouest du territoire et en Ardenne. Les minima se situeront entre 9 et 12 degrés.