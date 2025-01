Prévisions météo: l'IRM émet une alerte aux conditions glissantes, voici quand la neige va arriver

Après une nuit froide, une zone de neige remontera mercredi après-midi et la nuit suivante sur nos régions à partir de la France. Les maxima varieront entre 0°C et 4°C. Cette perturbation quittera ensuite le pays jeudi après-midi en direction de l'Allemagne. L'IRM a émis une alerte aux conditions glissantes.

L'IRM a également émis une alerte à la pluie, prenant court se mercredi 8 janvier dès 16h et jusqu'au lendemain 13h. "Il pleuvra abondamment. Des cumuls de 30 à 40 mm sont prévus en 24 h", informe l'IRM. De ce fait, le numéro 1722 a été activé pour risque de tempête ou d'inondation.

Quand la neige va-t-elle tomber?

Ce mercredi matin, la journée a débuté avec des éclaircies locales. Le ciel s'ennuagera toutefois rapidement avant l'arrivée d'une zone de précipitations par le sud du pays dès la mi-journée. Alors qu'un conflit entre une masse d'air plus froid et une masse d'air plus doux s’opérera sur notre pays, des précipitations, sous forme de neige fondante puis de neige, progresseront de la Lorraine belge vers la partie centrale du pays d'ici le début de soirée.

Plus tard dans la journée, la neige se transformera en pluie sur l'extrême sud-est du pays alors qu'elle se maintiendra sur les autres régions. La Flandre connaîtra, elle, un temps sec jusqu'en fin d'après-midi. Les maxima atteindront, en matinée, de 0 à 4 degrés.

Ce soir et cette nuit, les chutes de neige concerneront un grand nombre de régions. Notons toutefois que sur l'extrême sud-est du territoire, les précipitations se feront essentiellement sous forme de pluie, pouvant par ailleurs devenir assez abondante. Les minima seront compris entre -3 degrés en Hautes-Fagnes, -1 ou 0 degré sur la partie centrale du pays et +2 ou +3 degrés au littoral et en Gaume.