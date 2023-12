Prévisions météo: peut-on s’attendre à un Noël blanc ?

De la neige à Noël, ça semble toutefois fort compromis cette année. Notre météorologue David Dehenauw a fait le point dans le RTL info 13H. "Il n'y aura pas de neige. Les températures sont trop douces. Il y aura 7 à 10 degrés en plaine, et de 4 à 8 degrés en Haut Ardennes. Il n'y aura pas donc pas non de neige cette année-ci."

Certains rêvent de soleil, d'autres de neige. A une semaine du réveillon, cette question : aura-t-on cette année un Noël Blanc ? On se la pose chaque année car c'est un peu l'image d’Épinal véhiculée par cette fête dans la littérature et au cinéma.

On a parfois l'impression qu'il y avait plus de Noël blancs avant. Les statistiques le confirment ? "Quand on regarde le nombre de Noëls blancs après la Seconde Guerre Mondiale, on en a eu 5. Ce n'est pas beaucoup. La dernière fois qu'on a vécu un Noël blanc, c'était en 2010, avec localement 20 à 30 centimètres. En 2009, il y avait quelques centimètres, qui avait disparus vers 12h. En 1964, il y avait de la neige de Knokke à Virton. C'est la dernière fois qu'on a vécu un Noël blanc partout dans le pays", souligne David Dehenauw.

Les prévisions pour les prochains jours

Lundi, la journée se déroulera en beaucoup d'endroits sous un ciel gris avec des nuages bas ou du brouillard (surtout dans le sud du pays). Dans l'est, on bénéficiera d'abord encore d'éclaircies, avant que les nuages ne prennent aussi le dessus en cours d'après-midi. Les maxima varieront de 4 ou 5 degrés en Ardenne à 11 degrés à la mer, avec des valeurs de 5 à 8 degrés dans le centre du pays. Le vent sera modéré, le plus souvent de secteur sud-ouest. Durant la nuit de lundi à mardi, le ciel se couvrira sur l'ensemble des régions et quelques faibles pluies ou averses pourront se produire après minuit, principalement sur le nord du pays. Les températures n'évolueront que très peu avec des minima proches de 10 degrés sur l'ouest, 5 degrés dans le centre, mais jusqu'à 0 degré en Ardenne. Le vent sera modéré, à parfois assez fort, de secteur sud-ouest.