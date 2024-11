Prévisions météo: quel temps pour ce dernier week-end avant la rentrée?

Partager:

Un anticyclone, dont le noyau se trouve sur la mer du Nord, stabilisera l'air maritime présent sur nos régions. Cette zone de haute pression se décalera toutefois vers l'Europe orientale et dirigera des courants continentaux plus secs vers la Belgique dès cette nuit et ce jusqu'en début de semaine prochaine. Samedi, les champs nuageux seront prédominants et pourront laisser s'échapper quelques faibles pluies ou bruines, surtout en matinée sur une bonne partie nord du pays. L'après-midi, la couverture nuageuse pourra progressivement se morceler. Les maxima se situeront entre 9 degrés en Ardenne et 14 degrés à la mer.

En soirée, les éclaircies gagneront du terrain. Durant la nuit, les éclaircies seront souvent larges même si des bancs de nuages bas ou de brouillard pourront se former par endroits. Les minima varieront de 3 ou 4 degrés sur les régions bordant les frontières allemande et hollandaise et 6 ou 7 degrés proche de la France. Dimanche, après la dissipation des derniers nuages bas, brumes et brouillards locaux, le temps sera ensoleillé partout. Les températures, fraîches en début de journée, atteindront des valeurs de 11 ou 12 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 13 ou 14 degrés dans le centre. Lundi, le temps sera ensoleillé. La matinée sera toutefois à nouveau fraîche avec risque de quelques nuages bas ou de brouillard par endroits. Les maxima se situeront entre 10 et 14 degrés.