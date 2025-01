Prudence ce mercredi matin: l'IRM émet une alerte au brouillard partout en Wallonie et à Bruxelles

De l'air plus doux gagnera la Belgique cette nuit, accompagnant les nuages bas. Du brouillard pourra se former dans plusieurs régions, limitant la visibilité à 200 mètres, avertit l'IRM.

L'Institut royal météorologique (IRM) émet une alerte jaune au brouillard valable entre 02h00 et 10h00 ce mercredi dans toutes les provinces wallonnes, le Limbourg, le Brabant flamand et à Bruxelles, annonce-t-il mardi.

Les prévisions pour les prochains jours

Mercredi, le temps restera gris et brumeux avec parfois un peu de bruine. Dans les Ardennes surtout, le brouillard pourra être tenace suite à la fonte de la neige. Il fera plus doux avec des maxima entre 2 et 9 degrés. Le vent restera le plus souvent faible de direction variable. En soirée et la nuit de mercredi à jeudi, les conditions changeront peu. Il fera gris et parfois brumeux avec la possibilité de bruine. Les minima sont compris entre 0 et 5 degrés avec un vent faible à parfois modéré de secteur est ou de direction variable.

Jeudi, il fera d'abord gris dans la plupart des régions avec des nuages bas et un risque de bancs de brouillard locaux. Des éclaircies de plus en plus larges apparaîtront en cours de journée. Le temps restera sec avec des maxima de 2 à 6 degrés. Le vent sera le plus souvent faible de secteur sud-est ou de direction variable. A la mer et sur les hauteurs ardennaises, le vent sera parfois modéré.

Vendredi, il y aura d'abord un risque de brouillard givrant ou de nuages bas. Surtout sur l'ouest, les nuages bas pourront s'attarder une grande partie de la journée. Ailleurs, il fera ensoleillé. Les températures atteindront environ 3 degrés dans le centre. Le vent sera faible et variable.