Prévisions météo: un début de semaine entre pluies et éclaircies avant le retour des flocons

Un coup de tonnerre n'est pas exclu, principalement sur l'ouest. Il fera plus doux avec des maxima allant de 7 degrés en Haute Ardenne à 11 degrés en Basse et Moyenne Belgique. Le vent modéré de sud-ouest tournera à l'ouest-sud-ouest. A la mer, le vent modéré de sud-ouest deviendra progressivement assez fort d'ouest.

L'Institut météorologique prévoit d'abord beaucoup de nuages avec des périodes de pluie ou de bruine. L'après-midi, les régions de l'ouest au centre du pays composeront avec un ciel partiellement nuageux et quelques averses qui gagneront plus tardivement la partie est et sud-est.

Ce soir et cette nuit, la nébulosité augmentera à nouveau à partir de l'ouest et du nord-ouest, suivie de périodes de pluie. Ensuite, des éclaircies reviendront, mais le risque d'averses se maintiendra. Les minima oscilleront entre 3 et 7 degrés. Le vent modéré d'ouest à sud-ouest tournera vers l'ouest à nord-ouest. A la côte, le vent d'ouest encore assez fort en soirée, avec des pointes jusqu'à 50 km/h, deviendra modéré de nord-nord-ouest plus tard.

Mardi, la nébulosité sera variable avec quelques averses qui devraient devenir plus rares à partir du nord-ouest en fin de journée. Sur les sommets ardennais, un peu de neige fondante sera possible. Les maxima varieront entre 3 degrés en haute Ardenne et 8 degrés sur l'ouest du pays. Le vent sera faible à modéré.

Mercredi, il fera généralement sec avec davantage d'éclaircies en cours de journée et des maxima de 3 à 7 degrés.