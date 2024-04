Temps changeant avec un avertissement pour des rafales de 60 à 85 km/h

Au matin, le ciel sera d'abord très nuageux avec encore un risque d'un peu de pluie sur l'est. Ensuite, le ciel deviendra rapidement changeant partout depuis l'ouest et quelques averses se développeront en cours de journée. Les maxima seront compris entre 9 degrés en haute Ardenne et 12 ou 13 degrés en plaine. Le vent de sud-ouest sera assez fort à fort dans les terres et fort à très fort à la mer. Le vent de sud-ouest sera particulièrement soutenu, surtout sur le nord-ouest du pays où les rafales pourront atteindre de 70 à 85 km/h. Ailleurs, les rafales se situeront plutôt entre 60 et 75 km/h.