Temps sec et ciel couvert jeudi après-midi

La nébulosité deviendra de plus en plus abondante jeudi après-midi, même si quelques éclaircies persisteront sur l'est du territoire, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Le temps restera sec, avec un vent modéré de secteur ouest à sud-est. Les maxima seront compris entre 0 et 6 degrés.

Jeudi soir, une zone de pluie arrivera depuis l'ouest du pays. Durant la nuit, les précipitations s'étendront vers le centre et l'est du territoire. Sur les sommets ardennais, ces pluies tomberont sous des températures encore légèrement négatives, ce qui pourra créer des phénomènes verglaçants au-delà de 500 mètres d'altitude. Les minima, atteints en soirée, seront compris entre -1 et 0 degré en Ardenne et entre 2 et 5 degrés en plaine.

Vendredi, les nuages bas resteront nombreux tout au long de la journée et pourront encore s'accompagner de faibles pluies sur la moitié est du pays en matinée. En Ardenne, la visibilité pourra être réduite par des brumes de brouillard. Les maxima atteindront 4 à 5 degrés en haute Ardenne, 9 à 10 degrés sur le centre et 11 degrés sur l'ouest du pays.