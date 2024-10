Un ciel changeant vendredi après-midi

Le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux, vendredi après-midi, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM). Les températures maximales seront comprises entre 8°C et 13°C, sous un vent faible sans direction privilégiée.

En soirée, le temps deviendra sec partout avec de larges éclaircies. Durant la nuit, des nuages élevés puis moyens transiteront toutefois sur le pays depuis l'ouest. Les minima oscilleront entre 0°C et 5°C sous un vent qui deviendra faible à modéré de sud-est.

Samedi, le ciel continuera de s'ennuager par le sud-ouest et, l'après-midi, quelques précipitations toucheront essentiellement le sud-est du territoire. Dans l'ouest du pays, par contre, on bénéficiera d'éclaircies temporaires. Les maxima se situeront entre 10°C et 14°C. Le vent sera modéré.