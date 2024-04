Un mois de mars chaud, humide et sombre

Selon les données de l'IRM, les températures minimales et maximales ont constamment dépassé leurs valeurs normales au cours du mois de mars, résultant en une température moyenne de 9,1°C, contre 7,1°C en temps normal. Cette valeur représente la quatrième température moyenne la plus élevée enregistrée pour la période de référence actuelle. De plus, la température minimale moyenne a atteint 5,7°C, se classant ainsi à la deuxième place des valeurs les plus hautes, derrière le record de 1991 (6,2°C).

Fait remarquable, après un mois de février sans gel, mars n'a également compté aucun jour où la température minimale est descendue en dessous de 0°C à Uccle. Cette absence de gel sur deux mois consécutifs ne s'était produite qu'une fois auparavant depuis 1892, en 2014.