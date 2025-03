Un record a été battu: ce 7 mars est le plus chaud enregistré depuis...1991

Selon les prévisions de l'IRM, le week-end sera également ensoleillé et plus chaud que la moyenne. La journée de lundi commencera sous le soleil, mais la pluie est attendue en fin d'après-midi. Les températures baisseront significativement à partir de mardi.

Quelle météo pour ce week-end ?

Samedi, le temps deviendra à nouveau très ensoleillé avec quelques voiles d’altitude, indique l'Institut royal météorologique de Belgique (IRM). Les maxima atteindront jusqu'à 19 degrés en plaine. Le temps restera calme au soir, avec toujours cette possibilité de quelques nuages moyens et de voiles d'altitude. Les minima seront compris entre 2 ou 3 degrés en Ardenne et 6 ou 7 degrés sur les régions proches de la frontière française. Le vent sera souvent faible, parfois modéré, et s'orientera à l'est.

Dimanche, la journée restera ensoleillée avec quelques nuages élevés par moments. Les maxima atteindront 18 ou 19 degrés en plaine, voire localement 20 degrés en Campine. Le vent sera faible à modéré.

Les températures baisseront légèrement lundi, avant l'arrivée de faibles pluies le long de la frontière française et sur le sud du pays en fin d'après-midi ou en soirée.