Une après-midi fraiche sous quelques averses locales

Jeudi soir, après quelques dernières ondées résiduelles sur l'est du pays, le temps deviendra sec et souvent peu nuageux sur l'ensemble du territoire. En seconde partie de nuit, les nuages d'altitude deviendront graduellement plus denses à partir de l'ouest. A l'aube, le ciel sera très nuageux sur la région côtière où de faibles pluies ou bruines seront déjà possibles. Les minima seront compris entre 5 et 10 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et entre 10 et 14 degrés ailleurs.

Vendredi matin, le ciel sera généralement très nuageux sur la Flandre et le centre du pays avec des périodes de pluie ou de bruine, plus marquées et fréquentes dans la région côtière et près de la frontière avec les Pays-Bas. Le sud du pays devrait rester à l'écart des précipitations toute la journée, avec même une possibilité d'éclaircies plus larges en Lorraine belge. Les maxima se situeront entre 18 et 20 degrés sur la plupart des régions, mais pourraient atteindre jusqu'à 21 ou 22 degrés sur le Condroz et sur une bande allant du Hainaut à Liège.