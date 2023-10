Une météo très automnale pour clôturer la semaine

Vendredi après-midi, des averses toucheront encore le nord-ouest et l'extrême nord du pays, en particulier les régions au nord de l'Escaut, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. Ces averses pourraient localement être ponctuées de quelques coups de tonnerre au littoral. Les maxima seront compris entre 9 ou 10 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 13 ou 14 degrés en plaine.

En fin de journée, la tendance aux averses s'amenuisera également sur le nord de la Flandre. Le vent sera modéré, de sud-ouest, et à la côte d'abord assez fort, avec des rafales autour de 50 km/h.

Sur le relief de l'Ardenne, les nombreux champs nuageux donneront régulièrement lieu à des précipitations. Sur la partie centrale du pays, quelques ondées plus localisées seront d'abord encore possibles, mais le temps deviendra ensuite généralement sec avec des éclaircies.

Vendredi soir et au cours de la nuit, des averses sont encore prévues, surtout sur l'est du pays. Sur le centre et l'ouest, les précipitations seront moins marquées, avec transitoirement possibilité de quelques éclaircies. En Ardenne, les nuages bas réduiront parfois la visibilité.

Les minima seront compris entre 6 ou 7 degrés en Hautes-Fagnes et 9 ou 10 degrés en plaine. Le vent reviendra au secteur sud à sud-ouest et deviendra temporairement modéré partout avant de se renforcer par le sud en seconde partie de nuit, avec des rafales jusqu'à 50 km/h.