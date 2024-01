Une tendance à la stabilisation des cours d'eau en Wallonie sauf pour la Haute Semois

Au sud du pays, une douzaine de cours d'eau restaient en phase d'alerte de crue: les bassins de la Basse Semois, de la Moyenne Semois, de la Haute Semois, de la Vierre, de la Chiers, de la Sûre, de l'Our, de la Haute Meuse (amont et aval) ainsi que ses affluents, de la Haute Lesse, du Viroin, de l'Eau d'Heure, du Canal Charleroi-Bruxelles, de la Senne et de la Dendre.

Par rapport à la mi-journée, la Dyle et ses affluents (Brabant wallon) étaient revenus à une situation normale alors que l'Eau noire (région de Couvin) n'est plus qu'en phase de pré-alerte.

La phase de pré-alerte était, quant à elle, activée pour les bassins de la Haine, de la Vesdre, de la Meuse Moyenne et de ses affluents, de l'Ourthe Inférieure, de l'Ourthe Moyenne, de l'Ourthe Supérieure, de la Basse Lesse, de la Lhomme, de la Lys, de l'Escaut et de ses affluents, de la Basse Sambre et de ses affluents, de la Haute Sambre et de ses affluents, de l'Amblève, de l'Eau Noire et affluents, de l'Eau Blanche, du Hoyoux, de la Basse Meuse et de la Mehaigne.

"Les petits cours d'eau et têtes de bassin sont en train de se stabiliser ou sont en fin de décroissance. Ils vont encore augmenter puis diminuer, mais la tendance est généralement à la décrue", indique le site internet de la Région wallonne.

Pour les cours d'eau plus importants, la dynamique est plus lente. Les débits de la Basse Semois, l'Ourthe inférieure et la Meuse continuent d'augmenter. Cette tendance devrait perdurer au moins jusqu'à jeudi après-midi.