Week-end magnifique avec des températures au-delà des 20 degrés: est-ce normal au mois d'octobre?

Ce week-end s'annonce magnifique et la météo risque de drainer beaucoup de touristes à la Côte. Ce vendredi midi était calme mais les restaurateurs avec qui nous avons pu discuter s'attendent à un afflux massif de personnes et voyageurs. Il va faire beau avec 21 degrés pour samedi, 20 degrés pour dimanche. Un climat doux, du soleil et donc un temps idéal pour se promener le long de la mer.

Des températures au-delà des 20 degrés en plein mois d'octobre, est-ce exceptionnel ? Et comment l’expliquer ? "On est sous l'influence d'un anticyclone qui se trouve pour le moment sur la France. Cette masse d'air nous envoie des courants de sud-est assez chauds. Ajoutez à cela le soleil. Il joue son rôle aussi et augmente les températures. C'est exceptionnel, mais l'année passée, le 29 octobre 2022, 25,5 degrés ont relevés. Ici, on ne va pas approcher les 25 degrés. Si on va plus loin, en 1921, on a eu 26,2 degrés, et en 1990, 25,7 degrés. Nous avons donc en ce moment des températures exceptionnelles mais pas complètement rares pour la saison", explique Stephan Van Bellinghen, notre présentateur météo.