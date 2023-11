85 tombes du cimetière juif de Marcinelle profanées: "Ça fait penser à une autre époque"

Ce midi, plusieurs personnes étaient présentes dans le cimetière de Marcinelle. "Non, la colère, pas la colère. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Pour faire du tort à votre santé ? C'est déjà suffisant avec les séquelles que nous avons", "ça fait penser à une autre époque, une autre génération. L'histoire est un éternel recommencement".

Des sépultures ont été abîmées et des emblèmes arrachées. C'est l'étoile de David, un hexagone en forme d'étoile à six branches, formé par la superposition de deux triangles. Il est le symbole du judaïsme, dont il ne reste, aujourd'hui, dans ce cimetière, que des esquisses.

Pour le président du comité des organisations juives de Belgique, Yves Ochinsky, ces actes sont forts en significations: "Ça veut dire qu'on prive les morts de leur identité juive. Et c'est un message clair on ne veut plus les juifs, les juifs sont exclus, les juifs dehors, y compris leurs morts".

La tension monte depuis que la guerre entre Israël et le Hamas a éclaté le 7 octobre dernier. "Nous nous attendions à quelque chose, nous sentions qu'il y avait plus d'antisémitisme, des tags sur un cimetière. Mais quand ça arrive, nous sommes très touchés" raconte Jacques Gurnicky, président de la communauté juive de Charleroi.

Les actes antisémites se sont vus multipliés au moins par dix depuis le début du conflit au Moyen-Orient.