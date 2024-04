Amendement décret Paysage: "Une initiative prise à la hâte sans concertation", pour la CSC

Dans la nuit du 16 au 17 avril, à l'initiative du PS et d'Ecolo, soutenus par l'opposition PTB, la commission Enseignement supérieur du parlement de la FWB a adopté une proposition de décret amendant le décret Paysage, afin de préserver la finançabilité d'un certain nombre d'étudiants.

A la suite de cette décision, la CSC met en garde contre la charge supplémentaire, le stress et la désorganisation que ces modifications avec prise d'effet immédiat risquent d'entraîner pour le personnel, ainsi que pour les étudiants, "alors que les modifications de 2021 viennent à peine d'aboutir. Et cela à quelques semaines des examens et des délibérations qui vont suivre", regrette Martine Evraud, déléguée CSC Services publics à l'ULiège.