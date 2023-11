Amnesty lance une campagne marquée par les 75 ans de la Déclaration des droits de l'homme

Afin de mettre en évidence la défense des personnes persécutées pour avoir fait l'usage de droits fondamentaux, Amnesty International lance mardi une campagne de fin d'année à travers son habituelle vente de bougies et le "Marathon des lettres", annonce l'ONG. Le point d'orgue de la campagne sera le 10 décembre prochain, à la date du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

Du 21 novembre au 10 décembre, des stands de vente seront mis en place par des bénévoles dans les supermarchés, les écoles, divers lieux publics, etc. Par ailleurs, le "Marathon des lettres" sera également organisé, la déclinaison en Belgique francophone de la plus grande campagne mondiale en faveur des droits humains. L'objectif est de récolter un maximum de lettres, de cartes de soutien et de signatures de pétitions en faveur de "dix personnes ou groupes de personnes dont les droits fondamentaux sont foulés au pied à travers le monde", précise Amnesty.

"Refusant de laisser triompher l'injustice, partout sur la planète des personnes s'élèvent courageusement en faveur des droits humains. Et elles le paient souvent au prix fort", déplore la directrice de la section belge francophone d'Amnesty International, Carine Thibaut, citée dans le communiqué.