ANDENNE: La page se tourne pour Claude Eerdekens

La liste PSD arrive toutefois en tête du scrutin communal, avec 38,75% des voix et 13 sièges, devant la liste AD&N (Andennais, Dynamiques et Novateurs), composée d'un tiers d'Engagés, d'un tiers d'Ecolos et d'un tiers de citoyens non apparentés. Cette dernière obtient 25,66% des suffrages, selon les résultats définitifs après dépouillement des 11 bureaux de la commune.

Le MR arrive en troisième position avec 22,07% des voix et décroche six sièges (+3).

Au PSD, c'est la tête de liste Vincent Sampaoli qui obtient le plus grand nombre de voix de préférence (2.278) et devrait dès lors devenir bourgmestre. Claude Eerdekens, qui était en 29e et dernière position, a recueilli les faveurs de 1.672 électeurs, se classant en troisième position.