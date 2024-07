Austérité, flou, manque d'ambition climatique, Ecolo inquiet des accords de gouvernement

Ecolo a réagi de manière inquiète jeudi soir aux déclarations de politiques régionale et communautaire présentées plus tôt dans la journée par le MR et les Engagés. Si quelques mesures "semblent a priori intéressantes", les écologistes pointent qu'il s'agit surtout de "déclarations d'intention lacunaires" et dénoncent la perspective d'une austérité, qui renvoie la crise climatique aux périphéries de la politique gouvernementale.