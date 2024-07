Barack Obama salue "l'un des plus importants présidents" des USA

Il a également salué la présidence de son ancien vice-président, affirmant que le président Biden avait éloigné les Etats-Unis "des quatre ans de chaos, mensonge et division qui avaient caractérisé l'administration Trump". "Par ses décisions et son exemple", Joe Biden a rappelé au pays ses meilleurs côtés: qu'il était "un pays attaché aux valeurs traditionnelles que sont la confiance et l'honnêteté, la gentillesse et le travail; un pays qui croit en la démocratie, l'Etat de droit et la responsabilité; un pays qui permet à chacun - qui qu'il soit - d'avoir une chance de s'en sortir."

"Ce bilan exceptionnel donnait tous les droits au président Biden de se présenter pour une ré-élection et terminer le travail qu'il a entamé", relève Barack Obama. "Mais je sais qu'il n'aurait pas pris cette décision (de se retirer, NDLR) s'il n'avait pas pensé que c'était le mieux pour les Etats-Unis." "C'est une preuve d'amour de Joe Biden pour son pays et l'exemple historique d'un pur serviteur de l'Etat, qui place une fois de plus les intérêts du peuple américain avant les siens", estime M. Obama, ajoutant que les prochaines générations de dirigeants feraient bien de s'en inspirer.